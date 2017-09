پذيرش > فرهنگی > جایزه سال 2017 شهر ونیز برای فیلم سازان هزاره

Behind Venice Luxury Premiere, A Hazara in Italy

Behind Venice Luxury Premiere

A Hazara in Italy

a film by Amin Wahidi

Il documentario del regista Amin Wahidi “Behind Venice Luxury – un hazara in Italia” è stato selezionato per il premio città di Venezia, che quest’anno ha raggiunto la sua 24° edizione e che si svolgerà nel corso della 74° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La cerimonia di premiazione si terrà il giorno mercoledì 6 settembre presso il Centro Culturale Candiani di Mestre. L’evento, ad ingresso sarà libero, inizierà alle ore 9:00 con la presentazione della 24° edizione del Premio e alla presenza dell’organizzatore Michele Serra.

Diretto dal regista hazara, Amin Wahidi, e scritto dal giornalista Basir Ahang e da Nicole Valentini, “Behind Venice Luxury” è stato prodotto da Deedenow Cinema Production Afghanistan, Hazara International Network, Academy of Art and Cinematic Studies in West of Kabul e sostenuto da Hazara Film Fund.

Nel 2014 anche il cortometraggio di Amin Wahidi “l’Ospite” era stato insignito del premio Città di Venezia.

Il documentario è basato sulla storia di Ashraf Barati, da dieci anni rifugiato hazara in Italia, il quale nonostante le innumerevoli difficoltà incontrare lungo il cammino, grazie al duro lavoro e ad una ferrea volontà, è riuscito oggi a diventare un imprenditore di successo. Il documentario ripercorre anche la storia e le vicende del popolo hazara.