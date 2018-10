جایزه کلید شهر ساساری به شاعر هزارستانی بصیرآهنگ داده شد

Sembra Mio Figlio

"Con un rigore quasi documentaristico il film ci porta dentro la vita di Ismail che non riesce ma soprattutto non vuole accettare le condizioni che gli vengono imposte da una cultura che lo ha visto nascere ma non crescere. Eppure prosegue, in questo viaggio, spinto da un’unica grande molla: la dignità. Il film è al cinema, un peccato perderlo". Denise Negri Sky TG24

#SembraMioFiglio

Il viaggio di Sembra mio figlio continua al cinema.

Posted by Basir Ahang on Tuesday, October 16, 2018