نقش کشور ها در سیاست جهانی و نظم جهانی

پنج کشور جهان فعال ترین شکل دهنده رویداد های روزمره ای جهانی هستند و موقف مهم و دوامدار چین و اروپا نیز در روند نظم جهانی جای برجسته ای دارد.

کشور های امریکا، اسرائیل، روسیه، ایران و اوکراین بر امواج توفان های شدیدترین بحران های امنیتی، دفاعی و سیاسی سوار شده اند.

چین مانند کشور های نامبرده درگیر فعال نیست اما مهمترین جای را در سیاست جهانی دارد.

کشور های اروپایی نیز در گیر جنگ گرم نیستند، اما فعال ترین نقش را در درگیری های جهانی ایفا می کنند که حمایت و همکاری بی دریغ آنها از اوکراین، موضع گیری های اروپا در سیاست جهانی را ثابت می کند.

برای شرح بهتر موضوع، لازم است که این کشور ها را بشناسیم، علت ها و انگیزه های که آنها را به فعال ترین بازی گران منفی یا مثبت سیاست جهانی تبدیل کرده است، بیان کنیم.