روز فرهنگ هزاره و هزارستان به روایت تصویر

کابل پرس?: هر ساله، روز 19 ماه می، روز فرهنگ هزاره و هزارستان، در نقاط مختلف جهان توسط مردم هزاره جشن گرفته می شود. امسال نیز، مانند سال های گذشته، مردم این روز را در نقاط مختلف از جمله در کشورهای مختلف آسیایی، استرالیا، کشورهای اروپا و شمال آمریکا جشن گرفته اند. مردم هزاره از جمله مردم بومی آسیا محسوب می شوند و سرزمین تاریخی آنان سرزمین هزاره و هزارستان نام دارد.